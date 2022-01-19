Омск, , 13:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 134 992. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в областном оперштабе.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным федерального оперативного штаба, за сутки в Омской области выздоровели 308 ковид-пациентов, за всё время — 127 013.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в регионе было выявлено 293 носителя коронавируса, выздоровели 296 человек.

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