Томск, , 13:53 — REGNUM По состоянию на 18 января в Томской области подтверждено 64 020 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки выявлено 128 носителей SARS-CoV-2.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в федеральном оперштабе, выздоровели за весь период 57 199 жителей Томской области, за сутки — 499.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё трое томичей. За весь период пандемии в регионе скончались 690 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Томской области было подтверждено 114 случаев заражения, выздоровели 482 человека. Летальных случаев зарегистрировано не было.

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