Тюмень, , 21:02 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности действует как минимум до 1 марта. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«При необходимости он может быть продлён. В зависимости от эпидемиологической ситуации, мы готовы как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры», — отметил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области введение медицинских сертификатов (QR-кодов) в местах массового скопления людей для предотвращения распространения COVID-19 переносится с 20 января на 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области антиковидные ограничения отложили до 1 февраля