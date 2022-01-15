Москва, , 21:10 — REGNUM На фоне роста числа заболевших COVID-19 решение о так называемых QR-кодах действительно теряет всякий смысл, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Это уже неэффективная полумера, не способная остановить новый напор пандемии», — отметил Морозов в телеграм-канале.

В этой ситуации он видит два варианта развития событий.

«Вариантов всего два: страна медленно, но неуклонно превращается в одну большую «красную зону», хотя, как говорят, смертность может быть и не самой рекордной. Второй: придумайте сами. И он точно не предусматривает QR — коды как меры либерального контроля. Но прогнозирую, что к апрелю уровень вакцинации в стране точно перевалит за 70%», — рассуждает парламентарий.

При этом, по его мнению, фармацевтическое лобби к этому отношения не имеет.

«И не говорите мне про фармлобби. В России оно представляет собой жалкое зрелище, если мерить его влияние уровнем вакцинации. Но будет как в той поговорке: «Желающего судьба ведёт! Не желающего — тащит!» — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы 17 января определит судьбу законопроекта о введении в России медсертификатов и использовании QR-кодов для доступа к общественным местам. О переносе рассмотрения законопроекта во втором чтении объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил доработать законопроект о медсертификатах