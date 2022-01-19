Чита, , 09:31 — REGNUM Приход «Омикрона» в Забайкалье неизбежен, нужно быть готовыми к этому. Об этом на оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции заявила главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. Что касается вакцинации от COVID-19, то ситуация неоднозначна.

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«Ни одного населенного пункта, где хотя бы раз не сделали прививку, нет. Но есть населенные пункты, где показатель охвата сегодня составляет 4,1% от проживающего там взрослого населения. А есть населенные пункты, где фиксируется 100% привитых. Картина очень пестрая.

Уважаемые забайкальцы, у нас есть еще время. Все, кто не принял еще решение вакцинироваться, убедительно прошу, сделайте это. Рост заболеваемости идет, действительно, очень большой. Например, в Москве рост пошел практически в два раза. Нас тоже это не минует», — пояснила Светлана Лапа.

По её словам, штамм «Омикрон» гораздо быстрее распространяется среди населения. Случаи заболевания этим вирусом уже зарегистрированы в соседних с Забайкальем регионах — Бурятии и Иркутской области. Инкубационный период тоже короче — от 7 до 14 дней.

«У привитых людей блокируется размножение вируса в верхних дыхательных путях. В результате того, что идет репликация вируса и начинают работать антитела, размножение происходит в шесть тысяч раз меньше, чем у непривитых. Привитые могут болеть, но, как источник, они — менее заразны, даже в бессимптомной форме», — уточнила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где пока ещё не выявили ни одного случая заражения «Омикроном», руководителям предприятий предложено «системно оценить уникальность ситуации» распространения нового штамма и обеспечить трудоспособность коллективов в этих условиях.

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