Тверь, , 12:45 — REGNUM Снижение числа повторных нарушений масочного режима в общественном транспорте зафиксировано в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на данные компании «Транспорт Верхневолжья» по итогам контрольного рейда за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, прошедшего 19 января. Напомним, что решением губернатор Игоря Рудени усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля 2022 года.

В Верхневолжье снизилось число повторных нарушений масочного режима Пресс-служба правительства Тверской области

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Рейды, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции и повышение защищенности пассажиров общественного транспорта, в Тверской области проводятся с 21 октября 2021 года.

«Можем констатировать, что ситуация меняется, становится меньше повторных нарушений. Еще раз призываем граждан использовать маски в общественном транспорте. Мы в свою очередь продолжаем акции по раздаче бесплатных средств защиты органов дыхания. Также регулярно проводим дезинфекцию автобусов», — прокомментировали в «Транспорте Верхневолжья».

Всего за период проведения рейдов составлено 600 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте, в том числе 63 протокола составлены о повторных нарушениях. Сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей, а при повторном — уже от 15 000 рублей. Для обоснования штрафа в случае спорной ситуации используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

В целом обязательный масочный режим на территории Тверской области действует с 12 октября 2020 года. Средства индивидуальной защиты органов дыхания жители обязаны использовать при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, станций, пассажирских платформ, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.