20 января 2022 | Время чтения 10 мин

Пожилых жителей Марий Эл, не всех, решили привлечь на вакцинацию от коронавируса дополнительными мерами. Как на это реагируют в республике и как мотивировали идти на прививку в других регионах России?

Елена Зорина, , 22:03 — REGNUM В Марий Эл, как и по всей России, массовая вакцинация граждан от коронавируса для тех, кто хочет сделать прививку, стартовала в январе прошлого года. Спустя семь месяцев и несколько волн эпидемии в республике в июле 2021 года был подписан указ главного санитарного врача региона Светланы Булатовой «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Видимо, граждане шли на прививочные пункты недостаточно активно, и в октябре перечень обязанных вакцинироваться жителей был расширен. Но за год регион не смог достичь необходимых для формирования коллективного иммунитета показателей вакцинации.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Акция Марий Эл

План по вакцинации старшего поколения в Марий Эл предполагает, что должны привиться 156 746 человек, сейчас привиты чуть более 100 тыс., то есть около 50 тыс. пожилых проигнорировали призывы о необходимости защититься от заражения коронавирусом прививками.

Пару дней назад глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил региональному правительству разработать комплекс мер, которые бы стимулировали жителей региона, в особенности пожилых, которые входят в основную группу риска при заболевании COVID-19, всё-таки пройти вакцинацию.

Александр Евстифеев Mari-el.gov.ru

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И вот 20 января власти Марий Эл обнародовали свой креатив — достаточно популистскую инициативу о единовременной выплате для тех пожилых жителей республики, которые сделают прививку от коронавируса. При проведении вакцинации или ревакцинации от коронавируса в период с 1 января по 22 марта 2022 года жители республики в возрасте старше 60 лет получат своеобразную премию в размере 2 тыс. рублей. Средства, кстати, будут выделены из регионального бюджета, точнее, из суммы ассигнований министерству социальной политики республики. Всего в Марий Эл запланировали облагодетельствовать «небольшим подарком» около 45 тыс. человек, что обернется для бюджета общим объемом финансирования на уровне 90 млн рублей. Ну, а что, не так уж и много. А вдруг сработает, вероятно, подумали выдвинувшие идею чиновники.

Причем опыт других регионов, так или иначе премировавших граждан за вакцинацию, пока заставляет усомниться в эффективности данной меры. Где-то розыгрыши призов и премии предназначались исключительно пенсионерам, где-то — всем, кто сделал прививку.

Прививка от COVID-19 на дому. Minzdrav.gov.ru

Как у других

Традиционно самыми удачливыми и во всех смыслах обеспеченными в России стали московские пенсионеры. С 23 июня 2021 года привившимся пожилым москвичам предоставляли подарочные наборы, в которые входили предметы для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. С октября москвичи старшего поколения вместо наборов смогли получать выплату в размере 10 тыс. рублей, что в большинстве регионов является чуть ли не половиной пенсии. Сначала эта программа была запланирована лишь до конца прошлого года, сейчас ее продлили до начала апреля 2022 года.

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В Курской области для категории граждан 65+ с лета прошлого года установили выплату за вакцинацию в размере 3 тыс. рублей. Мера действовала до конца 2021 года. Продлевать ее почему-то не стали. С начала 2022 года курские власти сконцентрировались на беременных. На сроке от 22 недель прошедшие вакцинацию беременные женщины смогут получить по 5 тыс. рублей.

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В Свердловской области выплаты за вакцинацию проводят точечно. Бывшим бюджетникам, а ныне пенсионерам в Кировграде за прививки выплачивают по 300 рублей.

В Туве поощрение пенсионеров в виде неопределенных подарков только предлагалось, но тема исчерпалась, так и не реализовавшись.

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Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

В Хакасии пошли по пути совсем уж крохотных выплат. С октября по 31 декабря 2021 года гражданам в возрасте 60+, зарегистрированным в республике и сделавшим прививку против COVID-19 в медицинских организациях региона, выплачивали по 500 рублей.

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Здоровьем пенсионеров Сахалина озаботились представители бизнес-сообщества. Бизнесмены региона сформировали фонд, где накопили более 5 млн рублей, из которого всем пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19 после 25 октября, выплатят по 1 тыс. рублей.

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Хабаровский край отличился — местный минздрав объявил о старте акции по раздаче яиц вакцинированным от коронавируса пожилым людям. Нет, это не опечатка и не ошибка, за вакцинацию жители могли получить десяток куриных яиц от местной птицефабрики. Акция была приурочена к Пасхе, и, к сожалению или к счастью, длилась всего два дня в апреле 2021 года.

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Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Такую же выплату, как в Марий Эл, давали пенсионерам Чукотки в прошлом году: каждому привившемуся пожилому жителю автономного округа — по 2 тыс. рублей. Аналогичную премию пожилым гражданам анонсировал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — с 20 декабря прошлого до 1 марта 2022 года.

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В Санкт-Петербурге инициатива о выплатах пожилым местным жителям за вакцинацию только обсуждалась. Пенсионеров много, и власти решали вопрос, с какого возраста начинать выплаты за вакцинацию. В случае премирования граждан 60+ финансирование программы составит более 2 млрд рублей, если платить только гражданам старше 65 лет — 1,7 млрд.

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В Еврейской автономной области жители старше 60 лет, которые успели вакцинироваться или ревакцинироваться в период с 10 ноября по 15 декабря прошлого года, смогут получить по 1 тыс. рублей. Тем, кто сделал прививку до начала этого срока, выплаты не положены.

И это только меры, касающиеся пенсионеров. Для всех участников вакцинации в Москве, Подмосковье, на Камчатке, в Приморье, Иркутской, Ленинградской и Волгоградской областях, в Адыгее и Дагестане проводились розыгрыши денежных призов, квартир, велосипедов, айфонов, давали скидки на продовольственные товары в местных розничных сетях, купоны на скидку при посещении стоматолога, бесплатный визит в спортивные учреждения, выходные. Получают выплаты за прививки и участвующие в вакцинации медики.

Вакцинация медработника Олег Богатырёв

Но все эти стимулирующе-принудительно-унизительные меры пока не работают. За год в России хотя бы первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали прививку лишь 80,184 млн жителей страны, иммунитет сформировали только 63,7% граждан, а надо 80%.

Реакция в соцсетях

А в Марий Эл пока предстоящие выплаты также не вызывают воодушевления и желания посетить пункт вакцинации и провести пустяковую процедуру, но основное возмущение жители республики в социальных сетях высказывают по поводу ограниченного действия «акции» за прививку и суммы премии.

«Бедные старики, как же над вами издеваются. Где достойные пенсии?» — огорчен Максим А.

«Ну вот, а самые ответственные не получат: кто привился до 31 декабря. Обидно, кто так надумал?» — отметила Татьяна К.

«А кто ранее вакцинировался — тому шиш. Молодцы, помогли бабкам», — саркастически прокомментировала Татьяна М.

«А тем, кто раньше сделал? Они мимо?» — решила уточнить Миляуша А.

«Всегда есть возможность ревакцинироваться», — посоветовал Иван И.

«Остатки здравомыслящих пытаются купить за 2 тысячи! Всё продаётся и покупается, тьфу, вот оно — истинное лицо капитализма. Убедить не смогли, теперь купить решили, но что-то поскупились, жадные всё-таки», — выразил мнение Виталий Т.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«1000 медсестре, 1000 себе — и не вакцинироваться?» — предложила свой вариант Надюха Б.

«Низко и мерзко», — охарактеризовал инициативу Анатолий П.

«Сначала закошмарили — теперь привычно покупают», — предложила практически девиз марийской акции Александра П.

«Пойдем, когда по 5 тыс. рублей заплатят», — пообещала Ирина К.

«2 000 — мало!!!» — возмутилась Надя К.

«А почему не 2 тыс. евро?» — удивился Николай М.

«Сначала пенсию отняли, по сути, теперь добавляют по чайной ложке к главным мероприятиям типа выборов или вакцинации», — высказалась Вероника К.

Напомним, срок полномочий главы Марий Эл Александра Евстифеева на посту руководителя республики истекает в сентябре 2022 года. На своей странице в instagram о выплатах за прививку гражданам 60+ он рассказал, продолжая называть эту меру «стимулированием», но комментарии к посту оставить нельзя, они закрыты.

«Целых 2 тыс, один раз в магазин сходить», — напомнила Юлия Л.

«Как скотам! Лишь бы цифры пошли ввысь. Что такое в наше время 2 тыс. рублей? В магазине цены видели? Хоть не позорились бы», — выплеснула гнев Анастасия К.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тогда уж всем давайте», — выдвинул предложение Дмитрий В.

«Зря надеетесь, дали небольшую передышку, чтоб немного скорректировать первоначальный проект. После прошлогоднего кошмара любое послабление будет восприниматься как счастье», — предупредил Михаил Д.

«Сначала поднять цены на продукты и ЖКХ, а после завлекать пенсионеров копейкой на вакцину… Сильный ход», — оценил Серж Ф.

«Дёшево же стоит жизнь пенсионера», — написала Лариса Е.

«Второй укольчик сделал 30 декабря, значит, не попал в число богатейших людей планеты», — расстроился Валерий Д.

«Ничего себе, а тем, кто до 1 января привились, — ничего?» — недоумевает Дания Х.

«Почему дискриминация по срокам? Мне 60 лет исполнится 15 марта. Если привьюсь сейчас — мне не выплатят 2000, опять облом», — огорчился Николай М.

«Тёще надо рассказать, может, за деньги согласится», — надеется Владимир П.

«Какая трогательная помощь и участие в жизни пенсионера! Сразу бы так — доплату каждому, убеждённому и сомневающемуся — и противников было б меньше. Мы же уже привыкли к убеждению рублём, особенно подарком, бонусом. А после года оголтелой пропаганды против «ненавистных антипрививочников» и «глубинного народа», который снова почувствовал вкус победы, нас уже не купить», — подвела итог дискуссии Анна И.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 20 января, прививку от коронавируса сделали 369 700 жителей республики. Оба компонента антиковидной вакцины получили 358 789 человек, завершив полный курс вакцинации. План по прививкам от коронавируса Марий Эл выполнила на 87,6%.

От общего числа вакцинированных 28,9% составляют жители республики в возрасте старше 60 лет. Это 106 854 человека, из них 103 099 граждан прошли полный курс прививок.