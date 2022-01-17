Благовещенск, , 06:22 — REGNUM В Амурской области женщин, ожидающих ребёнка, призывают ставить прививки от коронавирусной инфекции. Цель — предотвратить гибель будущих мам, сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. В интервью «Амурской правде» 17 января она рассказала, что в регионе фиксируются случаи смерти беременных женщин от COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас мы акцент делаем на вакцинацию беременных женщин, и я призываю активно прививаться. У беременных и у женщин в послеродовом периоде заболевание ковидом протекает очень сложно. К сожалению, есть случаи, когда мы теряем наших пациенток. А такого быть не должно! Поэтому призываем вакцинироваться женщин со сроком беременности 22 недели и больше», — отметила глава минздрава региона.

По её словам, мобильные пункты вакцинации развёрнуты в том числе в женских консультациях. Светлана Леонтьева также отметила, что врачи очень устали от того, что уже два года работают в условиях «военного времени». Вакцинация помогла бы снизить нагрузку на медработников, уверена министр здравоохранения Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье констатировали начало циркуляции нового штамма коронавируса «Омикрон». В регионе могут быть инфицированные им, о которых неизвестно, заявила главный санитарный врач амурской области Ольга Курганова.