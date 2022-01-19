Пенза, , 13:19 — REGNUM В Пензенской области из 2,5 тыс. беременных женщин, стоящих на учете на сроке более 22 недель, прививку против новой коронавирусной инфекции сделали менее 12%. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Вакцинация беременных от COVID-19 в Пензенской области Pnzreg.ru

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«Последние исследования ученых говорят о том, что если беременная женщина не была привита и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», — пояснила она.

С начала прививочной кампании в Пензенской области вакцинацию от коронавируса прошли 303 беременные женщины.

Три женщины заболели ковидом на поздних сроках беременности и не смогли справиться с заболеванием. У женщин, переносящих COVID-19 во время беременности, чаще случаются преждевременные роды и бывают осложнения в виде кровотечений, уверяет Воробьева.

Вакцину «Спутник V» можно применять у беременных на сроках после 22 недель и в период грудного вскармливания сразу после родов, добавила замминистра здравоохранения Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, у пятерых жителей Пензенской области подтвердили заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Заболевание у них протекает в легкой форме.

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