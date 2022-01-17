Тамбов, , 13:19 — REGNUM В Тамбовской области 17 января подтвержден 161 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 988 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 568 пациентов, в том числе 19 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1834 человека. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.