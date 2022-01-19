Абакан, , 08:36 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавирусной инфекции стали четверо мужчин в возрасте от 65 до 83 лет, а также 84-летняя женщина. С начала 2022 года в республике умер 101 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 88 носителей коронавируса, выздоровели 68 человек.

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