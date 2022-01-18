Москва, , 16:33 — REGNUM Срок карантина по COVID-19 в России сокращён до семи дней, объявила 18 января вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании координационного совета.

Татьяна Голикова Government.ru

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Отметив, что Россия, как и другие страны, «оптимизирует подходы к карантину», а также к лабораторным исследованиям, касающимся коронавируса, Голикова заявила:

«В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России».

Напомним, ранее срок карантина по коронавирусу в России составлял две недели.

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