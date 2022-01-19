Москва, , 18:24 — REGNUM Для автопарка скорой помощи в Москве будет дополнительно поставлено 200 автомобилей. Об этом 19 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Скорая помощь Mos.ru

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О поставке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия центра критических состояний. Он пояснил, что соответствующий контракт уже заключен.

Кроме того, для скорой помощи закуплено 1700 единиц медицинского оборудования. В информации уточняется, что речь идёт об аппаратах УЗИ, ИВЛ, ЭКГ и других.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал увеличение числа операторов кол-центров, принимающих звонки москвичей.