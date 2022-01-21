Якутск, , 05:11 — REGNUM О готовности создать 4,5 тыс. мест для пациентов с COVID-19 заявил глава Якутии Айсен Николаев. Пока в регионе развёрнуты 1300 коек для коронавирусных больных, проинформировал он во время прямой трансляции на телеканале «Россия24».

Госпиталь

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Пока рост количества госпитализаций незначительный, отметил Айсен Николаев. В инфекционных стационарах заняты 900 мест.

«Сейчас мы видим, что проблема в основном по Якутску, мы как раз ограничительные меры ужесточаем в первую очередь в Якутске. Заполняемость залов мы снизили до 50%, отправили на дистанционное обучение всех школьников, кроме девятых и 11 классов. Сегодня главный санитарный врач республики внес предложение по городу Якутску — среднее профессиональное образование тоже отправить на дистанционное обучение. Я это решение поддерживаю», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заразились коронавирусом в два раза больше жителей Якутии, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы.