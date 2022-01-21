Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В Чувашии из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковидом на дистанционном режиме находятся две школы и 57 классов. Об этом сообщил 21 января на заседании оперштаба глава минобразования Дмитрий Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр проинформировал, что в настоящее время в связи с ростом заболеваемостью на дистанционный режим переведены две школы: Калининская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (из-за ОРВИ) и Токаевская школа Комсомольского района (из-за ковида).

Дмитрий Захаров также добавил, что на дистанционный режим перевели 57 классов в 31-й школе, в том 46 классов — из-за карантина по ковиду, 11 — из-за роста заболеваемости ОРВИ.

«Что касается ОРВИ, ОРЗ и гриппа, здесь ситуация удовлетворительная. На сегодняшний день мы констатирует число заболеваний 5446 — это количество и детей, и сотрудников. По сравнению с декабрём, перед тем, как мы ушли на каникулы, количество заболевших было почти 10 тысяч», — сказал глава минобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Дмитрий Захаров заявлял, что за последнюю неделю отмечен десятикратный рост заболеваемости ковидом в школах: количество заразившихся увеличилось с 14 до 172-х.

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