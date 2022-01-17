Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 129 заражений коронавирусом, что на 13 больше, чем днем ранее. Об этом 17 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С конца марта 2020 года число зарегистрированных носителей коронавируса достигло в регионе 109 617. На 100 тыс. населения приходится 5592,93 факта COVID-19.

Оправились от болезни 99 397 оренбуржцев. Жертвами коронавирусной инфекции стали 3544 человека. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.