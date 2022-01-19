Новосибирск, , 11:42 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 января, за прошедшие сутки было выявлено 235 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 237 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 343 пациента выздоровели, пятнадцать скончались. В инфекционных стационарах находятся 2396 новосибирцев (в том числе 28 детей), вотделениях реанимации — 272 человека, на ИВЛ — 41 пациент.

Всего в регионе зарегистрировано 99 598 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 11 379 детей), 70 803 пациента выздоровели, умерли 4479 человек.