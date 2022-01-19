Тамбов, , 15:14 — REGNUM В Тамбовской области 19 января подтверждено 174 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 64 тыс. 328 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 58 тыс. 881 пациент, в том числе 173 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1846 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.