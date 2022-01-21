Иркутск, , 08:08 — REGNUM В Иркутской области несколько дней число подтверждённых случаев заражения «Омикроном» выросло с 4 до 69. Об этом на своей странице в Instagram известил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он также отметил, что на сегодняшний день в регионе полностью привиты более 1163 000 человек (в том числе Спутником Лайт).

«Омикрон» Центр «Вектор»

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«Запасов вакцины сейчас достаточно. Периодически мне поступают жалобы на нехватку Спутника Лайт в крупных медучреждениях с большим потоком желающих привиться. Регулируем ситуацию в ручном режиме», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 164 076 (+530 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

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