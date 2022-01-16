Абакан, , 12:44 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались две женщины в возрасте 77 и 84 лет, а также 61-летний мужчина. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 83 человека.

За сутки госпитализирован 21 пациент с коронавируса. Всего, по данным на 16 января, в ковидных стационарах региона лечатся 338 больных, десять из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходит 861 носитель.