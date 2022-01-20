Красноярск, , 10:42 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 426 (темп прироста 0,2%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 179 110. Об этом 20 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 407 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Емельяновский район.

Из 426 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 121 (темп прироста 0,2%), в Ачинске — 42 (0,4%), в Норильске — 34 (0,4%), в Дивногорске — 18 (0,5%), в Шарыпово — 16 (0,4%), в Назарово — 13 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 15 (0,4%), Абанском — 13 (0,6%), Сухобузимском — 13 (0,7%), ТДМНР (г. Дудинка) — 11 (0,7%), Ужурском — 9 (0,4%), Манском — 9 (0,6%), Кежемском — 8 (0,3%) и Шарыповском — 8 (0,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1645 человек, проведено 10 867 тестов на коронавирус (с начала эпидемии — 4 716 369 тестов).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних студентов.

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