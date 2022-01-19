Симферополь, 19 января 2022, 11:56 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 января. Сутками ранее, 18 января, сообщалось о 167 новых пациентах.
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За последние сутки в Крыму обследования на коронавирус прошли сразу 10 143 человека.
Выздоровевшими после COVID-19 в регионе признано уже 120 195 человек, в том числе 197 пациентов выписаны за последние сутки.
Число умерших пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Крыму достигло 4 606 человек, за сутки подтверждена смерть девяти пациентов.