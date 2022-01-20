Якутск, , 08:00 — REGNUM Из 203 пассажиров, прилетевших утром 20 января в Якутск, 15 оказались носителями COVID-19. Заразившихся граждан обнаружила бригада врачей, которая проводит экспресс-тестирование на инфекцию прямо в здании аэровокзала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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15 пассажиров с коронавирусной инфекцией были обнаружены при проверке людей, прибывших в Якутск четырьмя рейсами.

«В аэропорту города Якутска работает бригада врачей. Желающие могут сдать анализы на наличие COVID-19 прямо в аэропорту», — напомнили в оперативном штабе.

Как сообщалоИА REGNUM, в Якутии резко ухудшилась ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19. За сутки количество выявленных случаев увеличилось в 1,7 раза и достигло 716 — в два раза больше, чем на пике пандемии в 2021 году.