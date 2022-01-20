Владимир, , 14:57 — REGNUM Во Владимирской области 20 января подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Всего в области был зарегистрирован 85 тыс. 51 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 77 тыс. 669 пациентов, в том числе 342 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3029 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.