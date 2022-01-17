Уфа, , 15:24 — REGNUM 241 носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего в регионе выявили 125 560 носителей этой инфекции. При этом справились с ней 116 611 человек, в том числе 295 человек победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 2 253 973 человека, завершили вакцинацию 2 128 538 человек.

Согласно данным на 16 января в республике за сутки выявили 235 носителей коронавируса.