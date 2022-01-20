Абакан, , 13:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В столице региона — городе Абакане — за сутки выявлен 51 носитель коронавируса. Всего с начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 1394 человек.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,9; за семь дней — 2,0.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Хакасии было выявлено 88 носителей коронавируса, выздоровели 68 человек.

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