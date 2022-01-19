Москва, , 11:04 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 33 899 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 899 411.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 698 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 323 376.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 925 855 человек вылечились от нового заболевания, 22 920 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 31 252 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.