Красноярск, , 05:49 — REGNUM В Красноярском крае продолжается работа по подготовке к массовой заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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18 января губернатор региона Александр Усс принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Главной темой стало стремительное распространение «Омикрона» в России.

В настоящее время большее число заболевших фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. По прогнозам специалистов, по другим регионам страны вирус распространится в течение ближайших нескольких недель.

«Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся», — заявил Усс.

Он призвал жителей региона вакцинироваться, «чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Красноярском крае выявлено 178 277 носителей коронавируса.

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