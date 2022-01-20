Якутск, , 07:00 — REGNUM В соцсетях Якутии распространяется информация о наборе добровольцев, которые будут помогать медработникам и жителям республики в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтёры в том числе будут доставлять лекарства и анализы, измерять температуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В помощи добровольцев нуждаются больницы и поликлиники, пенсионеры, одинокие люди и маломобильные граждане. В эти сложные времена призываем всех объединиться! Только совместными усилиями мы можем решить любые проблемы. Твоя помощь может спасти жизни людей!» — говорится в сообщении из соцсетей.

Помощь нужна в кол-центре, на вакцинации, при измерении температуры пациентам, на доставке анализов, медикаментов и продуктов первой необходимости. Добровольцами могут стать только те, у кого есть медсертификат. Волонтёров обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты, в том числе спецкостюмами.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос за сутки в 1,7 раза. 19 января в республике заразились коронавирусом в два раза больше жителей, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы.