Элиста, , 08:27 — REGNUM Все школы, а также учреждения среднего профессионального образования, кружки и секции Элисты закрыли на карантин. Решение принято в связи с ростом числа заболевших ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия, передаёт ИА REGNUM.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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В документе сказано, что в Элисте зафиксировано резкое ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. Эпидпороги превышены практически по всем возрастным группам. Темп прироста в сравнении с предшествующей неделей составил 98,5%. Причиной заболеваемости стала циркуляция вирусов гриппа А (H3N2).

«Наибольшее превышение заболеваемости среди детей отмечено в возрастной группе 7−14 лет — в 3,2 раза в сравнении с предыдущей неделей. Темп прироста составил соответственно 216,4%», — сказано в документе.

В целях дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ с 20 января установлен карантин в школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования, а также в детских спортивных секциях. Занятия переведены в онлайн-режим до отмены ограничений.