Стокгольм, , 17:07 — REGNUM Учёные Академической лаборатории в городе Упсале (Швеция) идентифицировали новую мутацию штамма коронавируса «Омикрон», пишет 17 января Upsala Nya Tidning. Ей присвоили номер BA.2.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Мутация была обнаружена у троих пациентов с COVID-19. Причём учёные полагают, что случаев заражения этим вариантом будет больше: BA.2 может обнаружиться у тех, кого ранее посчитали заражённым другим вариантом. Причина в том, что выявление BA.2 требует «более глубокого секвенирования», чем проводилось до сих пор.

Комментируя эту информацию, научный сотрудник Матс Мартинель сказал, что делать выводы об опасности этого варианта вируса преждевременно — нужен более обширный материал, чтобы стало ясно, сможет ли BA.2 «конкурировать с предыдущим вариантом».

Напомним, обнаруженная в Швеции мутация уже зафиксирована в Норвегии, Дании и в Калькутте (Индии). Отмечается большая скорость её распространения.