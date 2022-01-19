Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии резко выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба о ситуации в Чувашии Стопкоронавирус.рф

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По сведениям на 19 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 605 случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки (18 января) официально выявлено 110 носителей инфекции, что на 30 больше, чем было подтверждено 17 января (80 случаев). Таким образом, за сутки количество заражений увеличилось на 37,5%.

Выздоровели в Чувашии 41 297 жителей, из них за последние сутки вылечились 49 человек. В целом доля выздоровевших составила 86,75%.

Жертвами пандемии стали ещё пять ковидных больных. Таким образом, всего в республике умерли 4153 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость снизилась на 0,6%, а смертность увеличилась на 14,3%. Число умерших превысило родившихся в 1,9 раза.