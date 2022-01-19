Саранск, , 12:27 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1098 человек.

За прошедшие сутки скончались женщины в возрасте 64, 66 и 89 лет, а также 65-летний мужчина. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 января в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 544 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3117 человек.

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