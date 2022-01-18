Иркутск, , 09:11 — REGNUM В Иркутской области ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на определение коронавируса, предписано перейти на усиленный режим работы. Это связано с увеличением числа заболевших «Омикроном». Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Игорь Кобзев.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

По информации регионального минздрава, исследования на выявление новой коронавирусной инфекции выполняются в 25 лабораториях различной формы собственности.

На сегодняшний день в стуки в регионе проводится до десяти тысяч тестов. Тем временем, мощности ПЦР-лабораторий позволяют выполнять более 20 тысяч исследований ежесуточно. Кроме того, предусмотрен круглосуточный режим работы лабораторий.

«На примере некоторых западных стран мы можем видеть, что «Омикрон» распространяется даже в странах с высоким процентом вакцинированных граждан, однако прививка позволяет перенести заболевание легче. Специалисты утверждают, что, как правило, у вакцинированных пациентов с «Омикроном», вирус не проникает в легкие. Поэтому еще раз призываю население региона вакцинироваться», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в Иркутской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом «Омикрон».

Читайте также: В Иркутской области нашли 26 заражённых «Омикроном»