Волгоград, , 12:37 — REGNUM В Белгородской области 19 января подтверждено 167 новых случаев заболевания COVID-19 — на девять больше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 188 пациентов, скончались от осложнений пять человек. На вакцинацию за сутки записались 638 белгородцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Лабораторные исследования на COVID-19 Yanao.ru

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Всего в Белгородской области выявлено 83 886 носителей инфекции. Справились с заражением 76 305 человек, зарегистрировано 1 856 летальных исходов. В стационарах находятся 964 пациента, лечится амбулаторно 4 761 житель, на самоизоляции 9 768 граждан.

Двукратные прививки от COVID-19 сделал 943 361 человек, в целом на вакцинацию подано 1 036 528 заявок.