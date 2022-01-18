Москва, , 14:39 — REGNUM Сроки карантина для граждан, заболевших COVID-19, сократят с 14 до 7 дней. Об этом на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«Мы оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова.

По её словам, руководство страны будет мониторить дальнейшую ситуацию в стране и вносить изменения в сроки, если таковые потребуются.