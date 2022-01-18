Москва, , 13:45 — REGNUM Введение локдаунов на уровне регионов в России не исключено. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — сказал Песков.

Отмечается, что ситуация «достаточно динамично изменяется» по причине специфики штамма «Омикрон», и в этой связи главы регионов «эффективно реализуют свои полномочия».