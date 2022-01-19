Москва, , 14:21 — REGNUM В Омской области не фиксируют значительного числа тяжело больных коронавирусом, несмотря на новую волну распространения инфекции. Об этом 19 января заявил губернатор Омской области Александр Бурков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Утешает то, что количество тяжело больных… практически их нету. Они либо в средней форме, либо болеют в лёгкой форме», — заявил Бурков.

По его словам, с 15 января в Омской области наблюдается плавный рост числа заболевших, и на 19 января число выявленных заболевших в сутки в регионе составляет 315 человек.

«Тем не менее, мы понимали ещё в декабре и предприняли все усилия, чтобы встретить «Омикрон» во всеоружии. На сегодняшний день у нас работает 2300 коек для больных ковидом, из них 40% — свободных», — указал он.

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