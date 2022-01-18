Благовещенск, , 07:14 — REGNUM В Амурской области набирают медработников, которые будут оказывать помощь на дому пациентам, у которых диагностирован штамм коронавируса «Омикрон». Правительство региона ставит цель увеличить количество выездных инфекционных бригад в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе ведомства.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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В итоге в готовности лечить людей от COVID-19 должны находиться почти 300 бригад врачей. Система здравоохранения региона мобилизует все силы для противодействия новому штамму инфекции.

«Для сопровождения пациентов в поликлиниках организована работа cаll-центров для динамического наблюдения пациентов с привлечением в качестве операторов немедицинских работников, в том числе волонтёров. Параллельно в поликлиниках работают «горячие линии» для информационного сопровождения граждан, усилены дополнительными специалистами регистратуры для записи вызовов на дом. Продолжается работа Единой региональной информационно-справочной службы «122», — отметила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены учесть особенности нового штамма COVID-19 «Омикрон» и в связи с этим сократят сроки проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, в регионе с целью консультирования жителей появятся специальные колл-центры при ковидных госпиталях.