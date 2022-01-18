Казань, , 16:37 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 4 819 759 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе проведено 11 801 тестирование на коронавирус. Осуществляют обследования в 25 лабораториях республики, 16 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии выявили первые 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон». У троих инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у восьми человек выявлены признаки ОРВИ. Все заболевшие изолированы. Установлены 59 контактных лиц с больными.

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