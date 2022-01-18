Абакан, , 08:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 89 носителей коронавируса, выздоровели 111 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 января в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

В Абакане подтверждено 40 случаев заражения, в Саяногорске и Черногорске — по 13, в Абазе — два, в Сорске — один.

Всего с начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 1194 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Хакасии выявили 105 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Заражённые «Омикроном» жители Хакасии не выезжали из региона