Липецк, , 14:46 — REGNUM В Липецкой области 20 января подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом — на 20 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Всего на территории региона было выявлено 86 тыс. 946 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 523 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 120 — за последние сутки.

За весь период скончались 2955 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.