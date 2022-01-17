Севастополь, , 11:38 — REGNUM В Севастополе подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 17 января. Накануне, 16 января, сообщалось о 114 новых носителях инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 965 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровевшими после коронавируса признаны 51 004 пациента, в том числе 35 человек выписаны за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Скончались 1 908 пациентов с COVID-19, за сутки в статистику смертности вошли ещё четыре случая — это пациенты в возрасте от 51 года до 85 лет.

Отметим, что Севастополь стал первым из российских регионов, где был достигнут коллективный иммунитет к коронавирусу. На утро 17 января в городе прививку от коронавируса сделали 281 520 человек. Второй этап вакцинации прошли 269 632 жителя региона.