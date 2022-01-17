Москва, , 12:19 — REGNUM Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» и рост цен вынуждает 44% жителей России экономить, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для каждого десятого (10%) новая волна коронавируса, напротив, стала поводом тратить больше. Не изменили свою финансовую стратегию 30% респондентов — как тратили, так и продолжают тратить.

Чаще о необходимости экономии говорят женщины, чем мужчины — 46% против 42%. Больше тратят в пандемию коронавируса люди до 34 лет и граждане с доходом более 80 тыс. рублей в месяц (по 12%).

Опрос проведён 9—14 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало ранее, самый эффективный способ для профилактики заражения новым штаммом «Омикрон» — применение дезинфицирующих средств.

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