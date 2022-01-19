Ульяновск, , 12:51 — REGNUM В Ульяновской области продолжают умирать ковидные больные. Это следует из сведений федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 19 января, в регионе от ковида и вызванных им осложнений скончались 3984 жителя. Смертность составляет 3,25% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

За последние сутки скончались 11 ковидных больных. Напомним, что ранее двое суток подряд умирали по 12 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 18 января на заседании оперативного штаба губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказал мнение, что волна заражений штаммом «Омикрон» «дойдёт до нас в ближайшие дни». И поручил министерству здравоохранения «наращивать силы и средства».

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю недели заболеваемость ковидом в Ульяновской области выросла на 20,3%, в том увеличилось число заболевших среди детей от 7 лет и жителей в возрасте от 18 до 29 лет.

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