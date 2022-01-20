Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В Ростовской области нарастили темпы тестирования по сравнению с началом января — периодом новогодних праздников. Так, за последние сутки выполнено более 19,5 тыс. тестов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 января.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За сутки донские лаборатории провели 19 568 тестов на коронавирус. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тыс. населения достиг 344,16. Всего в Ростовской области проведено 5 млн 472,64 тыс. исследований.

ИА REGNUM сообщало, что в период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. Нарастить темпы исследований в условиях распространения штамма «Омикрон» донской губернатор Василий Голубев поручил в каждом муниципальном образовании.

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