Ижевск, , 16:06 — REGNUM В Удмуртии выявили первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Борьба с коронавирусом Александр Куликов © ИА REGNUM

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Он отметил, что случаи заражения зафиксированы в Ижевске, Балезинском, Алнашском и Сюмсинском районах. В числе носителей нового штамма — подросток в возрасте 16 лет, девять человек в возрасте от 16 до 64 лет и пятеро граждан старше 65 лет.

Как переносят заражение носители указанного штамма, и кто из них был полностью вакцинирован, глава Удмуртии не уточнил.

«Напоминаю, что сейчас, когда заболеваемость опять начала расти, важно соблюдать все элементарные требования безопасности. Носите маски, старайтесь не посещать мест массового скопления людей, особенно если у вас дома есть пожилые люди или беременные женщины», — попросил глава региона, в очередной раз призывая вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постепенно большинство регионов Приволжского федерального округа сообщали о выявлении случаев заражения новым штаммом коронавируса на своей территории. В числе тех субъектов, где еще не выявили «Омикрон», на данный момент остались Мордовия и Саратовская область.