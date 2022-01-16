Калуга, , 12:07 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 140 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 января. Днём ранее, 15 января, в регионе был зарегистрирован 139 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 120 человек, 62 779 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 262 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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