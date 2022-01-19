Ульяновск, , 08:11 — REGNUM В Ульяновской области резко выросло количество заболевающих COVID-19, за неделю — более чем на 20%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой и со ссылкой на управление Роспотребнадзора информируют, что за последнюю неделю рост составил 20,3%. Прирост регистрируется на территории всех муниципальных образования.

Уточняется, что увеличилось число заболевших среди детей от 7 лет и жителей в возрасте от 18 до 29 лет.

В настоящее время в Ульяновской области лечение на дому получают 2400 пациентов с коронавирусом (амбулаторная помощь), госпитализированы 697 пациентов.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 122 369 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 115 902 жителя, умерли 3973.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Роспотребнадзора регистрировал рост числа заболевших среди людей старше 60 лет: в январе по сравнению с декабрём доля пожилых среди заразившихся коронавирусом выросла с 37% до 60%.

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