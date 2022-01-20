Барнаул, , 09:24 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 20 января 2022 года, протестированы за сутки всего 8994 человека, выявлены 356 новых носителей (+10), а тестов сделано на 1242 больше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 429 больше (всего 6315). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 231 (+52 за сутки) и 90 322 (+299 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных уменьшилось до 317 (-28 за сутки). Из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ (-24 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8539 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 125 769 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 107 675 (+238) человек.

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